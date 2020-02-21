平時人來人往的民代服務處，也可能成為防疫的缺口！台中市議員朱暖英服務處為保障往來民眾健康，服務處也比照公部門防疫規格的作法，進入服務處民眾一律檢查體溫及酒精消毒，朱暖英表示「防護自己就是保護別人」服務處人員會彼此留意，體溫的變化，並帶口罩防護；服務處除特殊不可抗力的因素影響外，會依循日常作息時間，開放服務處。

朱暖英表示，目前資料顯示，新冠肺炎主要透過口沫與接觸來傳染、潛伏期約14日，但在大陸有個案，有民眾在發病初期，未必會有明顯發燒、咳嗽等肺炎病徵出現，所以民眾必須採取較嚴厲手段，裝備好自身防護設備。

朱暖英指出，近日美國疾病管制與預防中心（CDC），突將台灣列為社區感染階段，所以政府宣導帶好口罩、勤洗手等任何單一項目的防護手段，彷彿都不能完全盡信，因此不得不採取，多管齊下的防治手段，但在防疫物資未到位的情況下，自然衍生群體恐慌，中央政府應作好防疫資材準備，讓民眾免於憂患，才是疏解群體恐慌的重要工作。

朱暖英也表示，目前服務處防疫流程包括：同仁會先要求來訪民眾先量體溫，看看額溫沒有超過三十七度，然後再以服務處準備的乾洗手液，噴在民眾掌心，請他雙手交護搓揉二十秒，服務處就以目前所知，盡力準備好防疫資材、做好防疫程序，避免因噎廢食，而亂了最基本的防治作業。

(中時 )