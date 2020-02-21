台灣社會最大爭議就是通姦除罪化，全台已有11件法官裁定停審聲請釋憲案，司法院大法官訂於3月31日在憲法法庭進行言詞辯論，釐清通姦罪的立法目的，及處罰婚外情行為的手段與目的有何關連，是否應宣告違憲？

憲法法庭已公布辯論爭點，包括刑法通姦罪的立法目的為何？為保障何種法益或基本權利而設？又因此限制或侵害人民何種基本權利？其審查基準為何？罰婚外性行為之手段，是否有助於所揭目的之達成？手段與目的間是否存有一定關聯性？

此外，關於對配偶撤告不及相姦者，也就是夫妻間撤告，但效力外遇第三人仍要受處罰的訴訟規定，大法官也要討論立法目的為何？係為保障何種法益或基本權利而設？又因此限制或侵害人民何種基本權利？其審查基準為何？

近年全台各地陸續有法官因審理通姦案，認為適用的法律有違憲疑 慮因此裁定停審，具狀向大法官會議聲請解釋，其中台北和桃園地院 各1件、高雄和雲林地院各2件、花蓮地院5件，合計11件。

大法官三人小組審查後，認定這11件法官針對妨害婚姻及家庭案件 ，有違反平等原則、比例原則及侵害隱私權、自主決定權的疑義，符 合大法官會議審查規定，決議受理並提請大法官全體審查會審查。

(中時 )