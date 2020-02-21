工業電腦廠安勤（3479）看準智慧交通發展需求日益複雜、要求提高，針對車輛交通、軌道交通、海洋運輸相關產業等需求，提供自入門至高端機種、多樣化的智慧交通解決方案，盼節省客戶成本、加快導入時間，進而產生更高的營收及利潤。

安勤表示，智慧交通對傳輸數據及分析需求更快，對車載系統穩定強固的特性要求更高。安勤提供公共交通、動態公車資訊系統、eBus整體解決方案、即時交通資訊系統、智慧計程車調度系統、車隊管理、智慧自駕垃圾車系統、疲勞駕駛偵測及智慧公車站架構系統。

安勤指出，針對智慧交通解決方案研發的系列產品，採取客製化與模組化設計，配置多樣擴充埠以適應各式應用需求，並支援整合多樣化通訊服務要求。產品結構採用針對極端環境適用的強固型設計，並通過多樣軍規與海事國際認證，確保產品可靠性及穩定性。

安勤聚焦智慧零售、交通、製造、醫療4產業布局，去年7月宣布加入匯聚產官學研各界成立的「台灣AITS大聯盟」，盼促成交通產業人工智慧（AI）化，協助台灣打造更具競爭力的智慧交通產業生態系，亦可望拓展安勤在智慧交通領域的發展。

安勤認為，透過促成交通產業AI化，將對未來推動智慧交通帶來更大助力。同時，公司亦可藉由軟硬體整合經驗，協助產業將產品、服務與技術行銷東南亞等國際市場，幫助台灣打造出更具前瞻競爭力的智慧交通產業生態系。

(時報資訊)