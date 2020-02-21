南韓與日本的新冠肺炎疫情快速升高、香港防暴警察確診肺炎，並出現首例計程車司機確診，以及中國在湖北省以外的新增病例不減反升，加深投資人的不安情緒，美股指數期貨下跌亦帶來壓力，周五香港恆生指數收跌1.09%，為27308.81點。國企股(H股)收跌1.13%，為10790.84點。科網、航空、博奕股表現疲弱。

(時報資訊)