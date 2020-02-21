《港股》肺炎疫情升溫＋美指期貨下跌，恆指下挫1.09％ 16:482020/02/21 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南韓與日本的新冠肺炎疫情快速升高、香港防暴警察確診肺炎，並出現首例計程車司機確診，以及中國在湖北省以外的新增病例不減反升，加深投資人的不安情緒，美股指數期貨下跌亦帶來壓力，周五香港恆生指數收跌1.09%，為27308.81點。國企股(H股)收跌1.13%，為10790.84點。科網、航空、博奕股表現疲弱。 (時報資訊) #09 #確診 #收跌 #博奕 #防暴警察 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢醫院研究 病毒不會經眼結膜傳染 04:102020/02/17 兩岸要聞 香港新增1例新冠肺炎確診 累計達60例 17:032020/02/17 兩岸 韓、泰、星再增確診病例 星國77人感染成陸以外最大疫區國 18:242020/02/18 國際 新冠肺炎國內再添1例 白牌司機妹妹中鏢 14:572020/02/19 生活 不斷更新》鑽石公主號又79人確診 共621人確診 14:532020/02/19 國際 須隔離沒薪水 政院研擬補償條例 04:102020/02/20 政治要聞 不斷更新》日本確診數達727人 公主號新增13人確診 10:242020/02/20 國際 2人確診全校停課 校長疑惑：行政職員算嗎？ 16:352020/02/20 生活 港股下跌46點 科技類股上漲 21:042020/02/20 財經 又兩職員中招 日本兩八旬遊輪客死亡 04:102020/02/21 國際大事 財經熱門新聞 抗疫裁員3成？ 微風丟下震撼彈…真相曝光 - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 「加料」空姐復出回擊 長榮航：深表遺憾 - 財經 美股遇神秘賣壓 他警告蘋果、特斯拉恐暴跌20％ - 財經 《半導體》文曄確定結盟祥碩，換股比例19：1 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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