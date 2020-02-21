5G競標宣布結束！台灣5G頻譜競標今日進行第二階段的位置競價作業，由於昨日的馬拉松協商並無結果，故今(21)日進行一回合競價，決定熱門頻段3.5GHz頻譜位置，最後中華電(2412)以20.8億元拿下中間所謂的「魚肚」位置，遠傳(4904)則以20.3億元拿下「魚頭」接近「魚肚」的頻譜位置，加總第一階段和第二階段，兩階段5G總標金高達1421.91億元，這場電信業的金錢競逐大賽，終於宣告結束，台灣5G也預計在第三季正式開台。
本次台灣首次的5G競標採兩階段進行，第一階段為頻譜「數量」競價，歷經共26天的競價，暫標價合計衝上1380.81億元，熱門頻段3.5GHz得標業者有中華電信、台灣大(3045)、遠傳電信、台灣之星，由於電信業者經過協商，並無達成共識，故今則是針對頻譜「位置」進行競標，中華電信以20.8億元搶下中間所謂的「魚肚」位置，遠傳則以20.3億元拿下「魚頭」接近「魚肚」的頻譜位置，台灣5G競標宣布結束，兩階段總標金高達1421.91億元。
(時報資訊)
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