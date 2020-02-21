學生們因為新冠肺炎疫情影響，放了史上最久的寒假，但開學日在即，疫情仍然持續延燒，各校為了防止疫情進入校園，都嚴陣以待不敢大意，高市新上國小更是嚴格把關防疫工作，校長王品嵓自除夕就與學校同仁擬定相關防疫策略，因提前準備，物資相較之下更為充足。

當今口罩、耳溫槍等防疫物資就算有錢也很難買的到，但新上國小在疫情爆發之際，怕會有當前的狀況發生，早就提前擬定相關防疫措施，在除夕就成立學校的防疫群組，教職員們透過各種管道，積極的與家長或朋友們聯繫採購、募集物資。

校方面對開學完全不擔心，他們所有防疫物資的數量可以供全校師生使用1個月左右，除了每個班級發放足夠的備用口罩，教職員工可能會面對較多的家長及校外人士，發放1人5片口罩供老師們使用，耳溫槍數量也相當充足，開學後要求班級導師每天測量後記錄，校方會不定時抽查。

除此之外，校方規定每位學生必須通過體溫檢測後才能入校，但擔心開學日學生眾多，一個一個用耳溫槍量體溫會塞爆校園，所以家長會特別向廠商訂購紅外線體感檢測儀，讓學生們能夠「快速通關」，體溫測量過後，校方也會發下健康手環，讓老師們容易辨別學生情況，保健室也設有空氣消毒機，防疫措施相當周全。

(中時 )