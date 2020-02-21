新冠肺炎疫情在日韓急速擴散，加上有美國聯準會（Fed）官員對進一步降息潑冷水，隔晚美股道指收跌128點，反映科技股表現的納指更收跌0.7％。港股21日下挫300點，繼續跑輸大陸股市。

恒指低開158點報27,450點，早盤跌幅曾縮至124點，見27,484點全日高，其後賣壓復現，補回2月10至11日之上升裂口，最多跌344點，見27,264點全日低位，迫近下方的100天線支持（約27,208點）。恒指中午跌200點。午後維持上午波幅，尾盤偏弱，恒指收盤跌300點或1.09％，報27,308點。

全日大盤成交1,002.51億港元。國企指數收挫123點或1.13％，報10,790點。

騰訊拖累大盤，收跌2.2％報401港元，成交居首達70.34億港元。

澳門部分賭場重開人流冷清，金沙中國跌3.4％，藍籌中表現最差。恒安國際升0.6％，為全日唯一上漲藍籌。

(工商 )