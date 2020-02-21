謝忻近期去歐洲旅遊25天，走訪了英國、西班牙與葡萄牙三個國家，也花了六天的時間徒步挑戰長達117公里的「西班牙朝聖之路(Camino de Santiago)」，換算距離相當於從台北徒步行走到花蓮。旅行前謝忻發現自己有氣喘，膝蓋也曾經受傷過，她隱隱擔憂自己也許沒多久就走不動了，完成這項任務後，她對自己稱讚喊話：「我竟然真的走完117公里了！」

她表示這趟旅行每天都膽顫心驚，當地氣溫大約是5度，路程就是在山脈間上上下下，沿途只有風景與零星的物品補給站，請當地的旅行社每天把生活必需品例如食物與換洗衣物送到當天要入住的地方，如果她沒有走到預定的住宿地，當天晚上會流落街頭，可能會在路上失溫或是體力透支，暈倒可能都沒人發現，所以她每天狂吃將近10顆的保健食品，盡量早一點出門避免在太陽下山前還沒有走到目的地，每天都用堅強的意志力逼自己要走到目的地。

謝忻一個人完成了這項艱難的挑戰，六天的行程中有四天在下雨，全身酸痛的走到終點聖地亞哥時，一位不認識的計程車司機對著她比讚，這一刻讓她感動到落淚，而完成這趟旅行後她說：「熱湯，我好想念基隆家鄉味的大腸圈跟四神湯啊！」

(中時 )