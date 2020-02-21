「2020台灣燈會」週日閉幕，交通部觀光局特邀請「朴子電音三太子龍獅戰鼓團」演出。（交通部觀光局提供／陳世宗台中傳真）

觀光局邀請「新世紀文化藝術團」，以原民樂舞展現台灣原住民族群對於生命的熱情活力。（交通部觀光局提供／陳世宗台中傳真）

為期16天的2020台灣燈會，將在23日於台中后里主燈區謝幕，當天下午5時至晚上9時30分，交通部觀光局特邀請9團國內、外優秀表演團體，於主燈前的燈會舞台帶來多元化且富含特色的表演，精彩可期；演出內容包括打擊樂、原民樂舞、創意陣頭民俗表演、在地傑出舞團，還有法國森林馬戲表演團隊，錯過可惜。

交通部觀光局長周永暉特別感謝本次燈會全體參與的團隊，尤其在防疫期間台中市政府與交通部觀光局全體同仁相較於過去燈會更多一份任務。此次閉幕表演將由大提琴家張正傑老師協助統籌「朱宗慶打擊樂團」華麗敲響閉幕序曲，當天更有遠從法國邀請而來的「森林小精靈馬戲秀」，為觀眾帶來奇幻的馬戲雜技演出。

觀光局也邀請「新世紀文化藝術團」以原民樂舞展現台灣原住民族群對於生命的熱情活力，「傳源文化藝術團」及「林鴻鳴」、「朴子電音三太子龍獅戰鼓團」、「采風樂坊」將會以傳統與現代的表演結合，呈現臺灣過往傳承及創新重生的藝術活力。

同時，「臺北爵士大樂隊」、「妙璇舞蹈團」，將以台中最具代表的爵士音樂及在地文化與舞蹈進行表演；當然台灣品牌團隊優人神鼓，亦將帶來澎湃舞蹈及鼓聲的演出，預料將掀起一波高潮。

台灣燈會即將謝幕，請民眾把握最後機會，前往觀賞2020台灣燈會最璀燦的藝術饗宴，特別提醒參加台灣燈會閉幕典禮及觀賞表演團體的民眾，多加利用大眾運輸工具。

(中時 )