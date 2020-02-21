科工館防疫工作相當嚴密，每位要入館的民眾或是工作人員，都要求量額溫及乾洗手。（洪浩軒攝）

放假期間最適合親子遊憩的高雄科工館，受到新冠肺炎疫情影響，人數明顯下降，以往學生們寒暑假參展人潮絡繹不絕，但這次寒假即使舉辦活動或有新展覽，都沒辦法吸引民眾前來參觀，團體預約組數更掉了4成之多，館方呼籲民眾多多前來參展，館內防疫工作相當完善。

科工館秘書室主任周宛蓉表示，對於此次疫情科工館人潮確實受到極大的衝擊，但館方防疫工作相當嚴密，每位要入館的民眾或是工作人員，都要求量額溫及乾洗手，民眾入館後，無論要進到任何展廳都必須再量耳溫並用75％酒精消毒，作第二層防護，所以館內相當安全，民眾大可不必擔心。

科工館除了在每個出入口都設有服務人員幫忙量體溫外，因應疫情影響，也特地加強空調換氣率，展示廳內的空調均採內外換氣循環流通模式，並將各大門開啟，讓館內空氣相互流通，再開館、閉館前也都會進行全面嚴格消毒。

館內志工媽媽張小姐表示，這次是她看過有史以來最少人的寒假，就連重金打造的新展「熱雪天堂」，原先以為會引來相當多親子前來遊玩，但受到疫情影響，參展的人潮大受打擊，希望疫情日益趨緩，找回原本的遊客人數。

(中時 )