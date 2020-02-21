台76線火車燒 ，小客車酒駕追撞小貨車，造成翻覆燒個精光。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

台76線火車燒 ，小客車酒駕追撞小貨車，造成翻覆燒個精光。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

台76線火車燒 ，小客車酒駕追撞小貨車，造成翻覆燒個精光。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣埔鹽鄉台76鹿港往員林方向尚未到國道匝道，上午6點多發生小汽車追撞小貨車，受猛烈撞擊，小貨車在車道上形成90度翻覆，60歲周姓駕駛渾身是傷爬出車外，登時轟然巨聲，小貨車燃起熊熊烈火，周姓駕駛望著火光，倒抽一口氣，「莫名其妙被撞，還好撿回一條命了!」國道警察調查，30李姓小客車駕駛酒駕，超過公共危險罪標準。

這次追撞事故來得突然，小貨車正常行駛在車道，突然遭遇猛烈的撞擊，正部車子翻滾，形成90度翻倒，60歲周姓駕駛全身多處骨折，痛得爬出駕駛座，坐在路肩等待救援之際，突然整部車都起火，周姓駕駛往著愛車失火，卻痛到動彈不得，只有驚慌

、恐懼和一絲慶幸著，沒跟著送上一條命，「老天保佑啊」

追撞的小汽車也著部分起火，30歲李姓司機趕緊跳車，因為火勢比較小，被民眾使用滅火器自行撲滅了。

國道三隊和消防救護車都趕赴現場，李姓駕駛酒測值超標，但強調沒有受傷，不願就醫，警方依公共危險罪移送，遭遇無妄之災小貨車駕駛則送彰基急救，沒有生命危險，整起事故責任和賠償事宜還待進一步調查釐清。

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(中時 )