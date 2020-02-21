黃珊珊下午召開新冠肺炎疫情應變會議宣布，北市又出現一名居家檢疫失聯者，但這位失聯者惡意留假資料，因此警方無法查到該名男子。

失聯個案胡析延於12日由香港入境，經過查詢後發現護胡男所填護照號碼，為另一民眾所有，且該民眾在1月8日持美國護照入境，1月15日已出境前往美國，並透過警政系統協尋未果，移請疾病管制署協查居家檢疫原始登記資料，認其應為入境時即惡意填寫不實資料致未能履行其居家檢疫義務。

(中時 )