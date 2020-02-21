北市居家檢疫又失聯「胡析延」惡意留假資料 16:572020/02/21 中時 游念育 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 黃珊珊下午宣布，北市居家檢疫又失聯「胡析延」惡意留假資料。（游念育攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黃珊珊下午召開新冠肺炎疫情應變會議宣布，北市又出現一名居家檢疫失聯者，但這位失聯者惡意留假資料，因此警方無法查到該名男子。 失聯個案胡析延於12日由香港入境，經過查詢後發現護胡男所填護照號碼，為另一民眾所有，且該民眾在1月8日持美國護照入境，1月15日已出境前往美國，並透過警政系統協尋未果，移請疾病管制署協查居家檢疫原始登記資料，認其應為入境時即惡意填寫不實資料致未能履行其居家檢疫義務。 (中時 ) #胡析延 #台北市 #假資料 #失聯 #居家檢疫 #黃珊珊 也許您會感興趣 推薦閱讀 居家檢疫4431人全國之冠 侯友宜成立關懷中心統一指揮 09:492020/02/18 政治 居家檢疫失聯 新北再公布居家檢疫2失聯者 14:362020/02/18 社會 北市無預警上樓抽查居家檢疫者 設手機定位 17:222020/02/18 生活 母女居家檢疫託買生活物資 里幹事竟拒絕 20:242020/02/19 社會 居家檢疫現破口？ 侯友宜邀里長座談籲合力補漏 21:002020/02/19 政治 防疫添亂 ２嫌散布假消息送辦 04:102020/02/20 社會新聞 防疫零缺口 澎湖縣率先全國成立「居家檢疫報到站」 12:412020/02/20 社會 防疫漏洞？新北居家檢疫拿垃圾下樓 21:302020/02/20 社會 澎湖機場港口成立居家檢疫報到站 04:102020/02/21 地方新聞 港澳生居家檢疫 校方加菜打氣 04:102020/02/21 地方新聞 生活熱門新聞 又一工廠被迫停工！白牌車司機妹工廠21日大門深鎖 - 生活 4天2工廠停工！ 白牌車司機妹工廠承認了 - 生活 彰化版愛在瘟疫蔓延時！白牌司機轉診醫師從被罵慘到鼓舞紛至 - 生活 逛好市多吃到這個停不下來 網一看大驚：不能買 - 生活 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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