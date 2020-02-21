美國「疾病管制與預防中心」（CDC）將台灣列為已發生新冠肺炎社區傳播（Community Spread）名單，國民黨立委蔣萬安今天在立法院詢問美國將我國列為社區傳播是否符合事實？衛福部長陳時中表示，美國的定義太草率。

蔣萬安說，美國將台灣列入社區傳播名單，影響到台灣努力防疫的成果，也扭曲事實現況，更可能影響國民出國旅遊，而國內觀光產業也會受到嚴重衝擊。

行政院長蘇貞昌也說，美國應該馬上更正，當初發布的時候第19例還沒有確定感染源，但現在很確定白牌司機接觸過浙江台商，我們也立刻跟美國溝通。蘇又說，社區傳播必須符合四個要件，當時只有「確定病例無法找出感染來源」這一項，而現在我們也搞明白了。

陳時中則表示，這確實是零星社區感染個案，社區傳播是要像韓國一口氣增加了50幾個案例，或是日本以全國性範圍增加，美國這樣的定義太草率。

蔣萬安又問，如果美方堅持我國是社區傳播，我們該怎樣去交涉？蘇貞昌回應說，美國也是先進嚴謹的國家，這些又都是國際標準，我們現在有能力查到，就跟美國科學對話，相信美國可以理解並重新更正。

外交部長吳釗燮受訪表示，台灣並不符合社區傳播的定義，我們也很快的跟美方講這個是有問題的，目前美方已經知道我們的顧慮，希望我國能夠提供更多的科學資料。我們已經正在處理當中，希望美方能夠改正。

(中時 )