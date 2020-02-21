富蘭克林華美投信今日表示，受新冠疫情影響，持續觀察供應鏈復工狀態，台股周五開低收跌38.74點；短線科技上游產能較不受影響，加上美國經濟數據公布良好，建議避開消費性非必需類股，並持續觀察全球疫情變化與中國復工開工情況，適度調整持股配置。

富蘭克林華美投信表示，美國經濟基本面表現並不差，根據已公布1月的美國密西根大學消費者信心指數100.9，高於市場預期的99.5，消費者信心已經連續6個月上揚，顯示當前美國經濟穩健，生產部門的疲弱以及新冠肺炎的影響尚未衝擊消費者信心，加上可控制的通膨數據與維持不變的利率水準，及消費與房市仍具雙線支撐，經濟下修風險相對很低。 富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，台灣科技產業上游受影響程度有限，前波中美貿易戰開始、台廠已具充足的準備與全球運籌能力。台股具高股息特色3.6％~4.0％（殖利率），對比全球其他股市具吸引力，僅短期供應鏈的干擾，仍須持續觀察並留意疫情變化，部分設廠於中國之企業可能運輸與出貨上較吃緊。

郭修伸分析指出，上游半導體類受影響小，其他產業如光通訊、面板、印刷電路板等待觀察，目前中國各地復工率約40％~50％，一級大城市復工率達80％以上，供應鏈是否持續受疫情影響，仍待觀察2至3周，目前可以先掌握已知的產業供應鏈，評估對台灣各產業之影響。

富蘭克林華美投信表示，科技發展趨勢不變情況下，股市短線修正有利長期表現，建議操作以科技股為主如半導體、網通與資料中心等，避開消費性產業如手機、非必需品類，而少數受抗疫需求帶動的生技、製藥與化學等類股，則短期具表現機會，若無法清楚掌握各類股買賣時機，建議利用台股科技類基金，以定期定額方式作長期佈局。

(工商 )