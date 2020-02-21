中華電信21日宣布，21日在第二階段的位置競價確定取得3.5GHz頻段的3.42-3.51GHz及28GHz頻段的27.9-28.5GHz，也就是「黃金魚肚」頻譜，數量競價加上位置競價，合計投資總標金483.73億元取得90MHz的3.5GHz頻段以及6個單位的28GHz頻段，並決定於7月24日東京奧運開賽之前，5G開台正式商轉。

中華電信表示，在5G首波釋照中，於3.5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬，頻率位置也是對該公司最有利的標的，是發展5G的最佳頻譜組合，也是未來20年行動寬頻業務的重要資源。

中華電信董事長謝繼茂表示，對於本次取得的頻率位置相當滿意，3.5GHz頻段的頻率位置3.42-3.51GHz，目前在設備供應上產品最齊全、時程最早，有利於及早建設5G網路，另外，這段頻率也完全避開4G手機可能產生的二次諧波頻率干擾，讓3.5GHz頻段的90MHz大頻寬效益可以充分發揮。

謝繼茂強調，這次標金雖然比預期稍高，但不影響中華電信今年對於5G的網路建設計畫，取得頻率是第一步，中華電信推動5G腳步不停歇，將邁開大步，加速辦理後續相關法定的申請作業，積極投入5G網路建設，目標在7月開台提供服務，搭配中華電信 取得之東京奧運新媒體平台轉播權，中華電信將以超高寬頻技術，帶給客戶最優質、最新穎的4K、VR觀看奧運賽事轉播的全新體驗。

《5G時代，值得期待》，中華電信積極布局5G，在國內最完整的行動通信、物聯網及光纖寬頻網路基礎上，進一步推動雲機房、邊緣運算等新世代網路演進，以建構最大頻寬、最廣涵蓋的4G/5G行動寬頻網路為目標，在頻寬、涵蓋、時程全面領先，爭取客戶認同；並將全力發展人工智慧、大數據、資安等核心科技，並與國內產業夥伴建立生態圈，軟硬結合、優勢互補，提供以客戶需求為中心的智慧、創新、安全應用服務，回應廣大客群及垂直產業的期待，引領台灣進入5G新時代。

(工商 )