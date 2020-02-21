衛視中文台奇幻愛情推理劇《想見你》本週六（22日）晚上10點除了播出完結篇，特別加碼未曝光花絮全球大首播及彩蛋。在花絮中，柯佳嬿早預言許光漢將會因為《想見你》風靡萬千少女，許光漢也由衷感謝柯佳嬿「很多王詮勝和李子維的東西，都是她（柯佳嬿）成就的」。《想見你》風潮持續發酵，有許多臉書粉絲頁也趕上這股潮流，包括各政府單位小編經營的「海巡署室Coast Guard」、內政部、財政部等都以「想見你」為主題，進行各相關政令宣導，讓網友大呼創意十足。

在未曝光花絮中，可以看到1年多前主要演員們當下拍攝心情，有歡笑有淚水，柯佳嬿在當初與許光漢對戲時，特別稱讚許光和演技自然、穩重，早預言「一定會風靡萬千少女」，更激賞許光漢飾演王詮勝同志時期，期待他未來有更多角色挑戰。當時許光漢也提到，第一次看到劇本的想法就是「我一定要演」，因為不同一般照著劇情寫下去的故事，中間要穿插不同時空，每次的接點都交代得非常好，讓他心揪一下。

柯佳嬿和許光漢對角色投入之深，從拍攝鋼琴戲就看得出來。2人坐在鋼琴椅上，只用一根手指頭彈奏歌曲〈LAST DANCE〉，僅僅只有單音，而且鏡頭只拍琴鍵沒拍到兩人，他們在鏡頭外早已淚眼婆娑。接著一場戲是，李子維在教室門邊對著陳韻如說「妳不要再用黃雨萱的眼神看著我了」，悲痛心情感染工作人員，拍攝完後許光漢也止不住淚水，因為他知道角色裡李子維有多麼想念黃雨萱，令人心疼。

這次在《想見你》飾演莫俊傑的施柏宇，深情守候形象讓他圈粉無數，更令人憐惜這角色。拍攝時，他曾自嘲「還沒有拍過男生和女生的愛情戲，唯一一場真的擁抱，就是陳韻如在醫院醒來的時候」。不過因為3人拍戲感情好，施柏宇笑說，有次他們在台北拍攝王詮勝和黃雨萱住一起的戲，他們還把房子裡所有的合照拍下來傳給他看，讓他好氣又好笑。圖/衛視中文台

《想見你》已播出最終回，劇中有許多編劇和導演精心規劃的小細節，絕對是部值得一看再看的年度好戲。今年春天鎖定中天娛樂台《想見你》，一起和李子維再談一次戀愛，和黃雨萱聽Last Dance穿越時空，中天娛樂台CH39《想見你》不見不散！

(中時 )