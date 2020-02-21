因為新冠肺炎疫情影響，中國大陸許多城市實行封鎖，也進而影響復工導致許多產業受到波及，連帶讓人民購買力也下降，中國車市已經連續兩年下跌，而在今年2月首周的汽車銷量暴跌96%。

根據《彭博》報導，中國乘用車市場信息聯席會（CPCA）的數據顯示，中國大陸車市持續低迷，在今年二月第一周的全國車輛銷售量暴跌96%，每日僅能售出811輛車，而若把觀察時間稍微拉長，銷量還是同樣低迷，二月的前兩周銷售量也跌了92%。

不過CPCA的秘書長崔東樹在接受採訪時表示，銷售低迷的情況會在二月第三周獲得改善，看來是對內需市場相當看好，而同時根據知情人士透露，中國大陸當局為了讓車市保持買氣，正在討論延長電動車補助時間。

不過2年一度的北京車展，也因為新冠肺炎疫情影響決定延期，這是中國大陸規模最大的國際車展，許多車商會選在此刻發表新車，不過延期後肯定會對車市造成影響，若不能想出延緩疫情的辦法，中國大陸的車市應該還是會低迷一陣子。

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(中時電子報)