國民黨主席選舉，出現檢討九二共識的聲浪，大陸全國台企聯21日發表聲明，表示若放棄九二共識，猶如自廢武功，呼籲國民黨要從台灣百姓實際利益出發，不要看錯病、抓錯藥，在堅持九二共識的大是大非問題上三思而行，切莫一失足成千古恨。

郝龍斌和江啟臣正投入國民黨主席選舉，過程中出現九二共識存廢的討論，郝龍斌甚至提到，如果大陸不承認中華民國存在，可以考慮中斷兩岸三通。

對此大陸最大的台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」21日發出聲明，表示這些提議讓廣大台商和眾多支持兩岸關係和平發展的台灣鄉親感到「錯愕和震驚」。

聲明指，台商生在台灣、家在台灣、深愛台灣，常年奔走兩岸，更了解兩岸和平發展和三通對台灣的利益所在，也更清楚九二共識至關重要。聲明提到，台商們都很懷念2008到2016年馬政府執政期間的兩岸發展良好局面，包括經濟關係正常化、制度化、自由化不斷邁進，民眾交流密切、眾多陸客赴台、大量台灣產品被大陸採購等，這些榮景都帶來實在地好處，也讓很多台灣鄉親受益，並感念在心。

但反觀這近四年來，民進黨毀棄九二共識，讓兩岸關係嚴重倒退惡化，甚至瀕臨危險邊緣，直接損害廣大台灣老百姓的福祉，是「不能承受之重」。

聲明強調，國民黨多年來堅持九二共識，為台灣民眾和台灣經濟帶來眾多益處，認為堅持九二共識是國民黨競爭優勢所在，也是台商們支持的動因所在，一旦放棄，國民黨將自廢武功、自毀長城，也必將遭到失望民眾拋棄。

台企聯說，在這何去何從的關鍵時刻，強烈呼籲國民黨能懇檢討，從台灣百姓實際利益出發，找準問題的癥結，不要看錯病、抓錯藥，在堅持和背離九二共識的大是大非問題上，三思而行，切莫一失足成千古恨。

(旺報 )