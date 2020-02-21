新冠肺炎疫情不斷升溫，民眾搶防疫物資，酒精也供不應求，台南市長黃偉哲21日也呼籲台南市民營製酒廠，相忍為防疫，一起投入生產酒精的行列。

市府經發局表示，轄內有台酒公司隆田酒廠、天乾製藥公司可生產酒精，另有其他民營製酒工廠13家。

經發局局長陳凱凌表示，會盡全力協調台南市13家民營酒廠，把機械設備調整投入酒精生產，並了解廠商所面臨的困難，協助取得酒精製造的許可執照，共同為防疫工作與國人健康盡一份心力。

(中時 )