防疫酒精供不應求 黃偉哲擬協調民間酒廠支援 17:032020/02/21 中時 劉秀芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台南市長黃偉哲（第二排左四）呼籲台南市民營製酒廠一起投入生產酒精的行列。（劉秀芬攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情不斷升溫，民眾搶防疫物資，酒精也供不應求，台南市長黃偉哲21日也呼籲台南市民營製酒廠，相忍為防疫，一起投入生產酒精的行列。 市府經發局表示，轄內有台酒公司隆田酒廠、天乾製藥公司可生產酒精，另有其他民營製酒工廠13家。 經發局局長陳凱凌表示，會盡全力協調台南市13家民營酒廠，把機械設備調整投入酒精生產，並了解廠商所面臨的困難，協助取得酒精製造的許可執照，共同為防疫工作與國人健康盡一份心力。 (中時 ) #酒精 #防疫 #酒廠 #台南市 #黃偉哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 台酒75度酒精日產衝20萬瓶 04:102020/02/17 生活新聞 現死亡首例 宜蘭彰化瘋搶酒精 04:102020/02/18 生活新聞 國民黨建議政院 紓困條例納入防疫津貼 15:322020/02/19 政治 馬祖酒廠防疫酒精 全縣每家贈1瓶 01:332020/02/20 地方新聞 宣導計程車消毒 南投副縣長上陣 04:102020/02/20 地方新聞 防疫零缺口 澎湖縣率先全國成立「居家檢疫報到站」 12:412020/02/20 社會 竹市因應疫情擴大 邀5醫院長組防疫作戰聯盟 15:222020/02/20 生活 迎接開學 校園防疫全面備戰 04:102020/02/21 地方新聞 高屏宮廟送防疫物 逾6000間教室受惠 04:102020/02/21 地方新聞 補習班防疫 落實3層防護 04:102020/02/21 地方新聞 生活熱門新聞 又一工廠被迫停工！白牌車司機妹工廠21日大門深鎖 - 生活 4天2工廠停工！ 白牌車司機妹工廠承認了 - 生活 彰化版愛在瘟疫蔓延時！白牌司機轉診醫師從被罵慘到鼓舞紛至 - 生活 逛好市多吃到這個停不下來 網一看大驚：不能買 - 生活 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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