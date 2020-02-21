蔡文錦無怨全天候照顧雷特氏症兒子陳將祥生活起居，還帶他出門四處遊覽。（蔡文錦提供／呂筱蟬桃園傳真）

蔡文錦無怨全天候照顧雷特氏症兒子陳將祥生活起居，還帶他出門四處遊覽。（蔡文錦提供／呂筱蟬桃園傳真）

52歲蔡文錦育有4個小孩，其中23歲小兒子陳將翔，是全球第12例的雷特症男性患者，在台灣確診的120名確診病患中，只有3人是男性。蔡文錦從小帶著兒子跑遍醫療機構，過程中更經歷丈夫癌逝、公司被倒債，她仍堅強拉拔小孩長大，致力推廣特殊教育，給予更多罕病家庭走下去的動力。

雷特氏症是罕見的複雜性神經系統疾病，男性病患少，至今無藥可醫，早期因醫療知識不足，常被誤認為自閉症，陳將祥無法正常言語表達，但蔡文錦看兒子臉上表情，總是能解讀他想傳遞的事情，母子早就培養出互相理解默契。

蔡文錦回憶，從小帶著兒子做遍各種檢查，曾隔著玻璃窗看著兒子做治療，兩人都在哭，因病例實在太少，只能靠自己摸索如何讓兒子更好。中間經歷老公罹患癌症病逝、積欠債務，原本把一切辛酸都往肚裡吞的她，卻被病痛纏身的兒子發現異狀，母子兩人走近彼此無法被外界窺視的心門，互相安慰。

蔡文錦今年初帶著陳將祥環島，並著手寫書紀錄與兒子的點滴，她表示，近期在市議員謝美英陪同下拜訪教育局，期盼催生南區特教學校，也希望用自身經驗，鼓勵更多罕病家庭走向陽光。

謝美英則表示，針對南區資源班、特教班現況進行深入探討，自己也曾在議會質詢提出，未來少子化影響，市府應全面檢視校舍使用狀況，閒置校舍改建特教學校，讓特教生從國小、國中、高中學習銜接，給予專業軟硬體設施，讓特教生畢業後可以融入社會，減輕長照家庭負擔，降低社會成本。

(中時 )