交通部觀光局特別邀請9團國內、外優秀表演團體進行演出。（交通部觀光局提供／陳淑娥台中傳真）

觀光局邀請9團國內、外優秀表演團體進行演出，歡迎民眾共襄盛舉。（交通部觀光局提供／陳淑娥台中傳真）

觀光局邀請9團國內、外優秀表演團體進行演出，歡迎民眾共襄盛舉。（交通部觀光局提供／陳淑娥台中傳真）

交通部觀光局特別邀請9團國內、外優秀表演團體進行演出。（交通部觀光局提供／陳淑娥台中傳真）

2020台灣燈會將於23日在台中后里主燈區謝幕，交通部觀光局特別邀請9團國內、外優秀表演團體進行演出，將由大提琴家張正傑老師協助統籌「朱宗慶打擊樂團」華麗敲響序曲，歡迎國內外遊客共襄盛舉。

為期16天2020台灣燈會，將在23日於后里主燈區謝幕，當天下午5時至晚上9時30分，交通部觀光局特別邀請9團國內、外優秀表演團體，於主燈前燈會舞台帶來多元化且富含特色的表演，演出內容包括打擊樂、原民樂舞、創意陣頭民俗表演、在地傑出舞團，還有法國森林馬戲表演團隊。

觀光局長周永暉表示，閉幕表演將由大提琴家張正傑老師協助統籌「朱宗慶打擊樂團」華麗敲響閉幕序曲，當天更有遠從法國邀請而來「森林小精靈馬戲秀」，為觀眾帶來奇幻的馬戲雜技演出。

觀光局也邀請「新世紀文化藝術團」以原民樂舞展現台灣原住民族群對於生命熱情活力，「傳源文化藝術團」、「林鴻鳴」、「朴子電音三太子龍獅戰鼓團」、「采風樂坊」等，將以傳統與現代表演結合，呈現台灣過往傳承及創新重生藝術活力；「臺北爵士大樂隊」、「妙璇舞蹈團」，將以台中最具代表爵士音樂及在地文化與舞蹈進行表演；台灣品牌團隊優人神鼓，亦將帶來澎湃舞蹈及鼓聲演出，預料將掀起一波高潮。

觀光局指出，台灣燈會即將謝幕，請民眾把握最後機會，前往觀賞2020台灣燈會最璀燦藝術饗宴，特別提醒參加台灣燈會閉幕典禮及觀賞表演團體民眾，多加利用大眾運輸工具，詳細內容歡迎上「2020台灣燈會」網站查詢。

(中時 )