新冠肺炎疫情升溫，造成人心惶惶，由指南宮為禳除疫情主辦3天的祈福大法會，持誦經懺《呂祖無極寶懺》、《孚佑帝君醒心真經》、《孚佑帝君大洞真經》等祈福消災，撫慰人心，並期盼大眾同步同時虔敬祈福，明天上午9點在指南宮凌霄寶殿祝天祈福，下午3點則在純陽寶殿甘露施食。

高雄鳥松林內大安宮今上午特別來祈福，由劉副主任委員率同委員等人到指南宮，虔誠向孚佑帝君呂仙祖參拜祈福，期盼「疫情」能逐漸趨緩，民眾都能平安健康。中華道教純陽祖師協會理事長蔡秋棠、指南宮主任委員高超文陪同，彼此交換經驗，而大安宮與指南宮有60年的道誼。

指南宮表示，今天早上誦《孚佑帝君醒心真經》，其中所記述的，多是人在一般生活中的倫理道德規範，因為自己的私慾，而不能遵守，必將招致禍害。《醒心經》告訴我們這其中的道理，滌慮並洗心，使內心清楚明白，教導改過遷善，自然能消除一切災難。

指南宮說，《呂祖無極寶懺》為道藏裡面重要經典，而《孚佑帝君大洞真經》中記述：「佑帝。辟邪除瘟。神欽鬼服。吉星臨門。妖魔鬼怪。滅沒無存」便有辟邪除瘟之意，能祈福消災，撫慰人心。

指南宮強調，「孚佑帝君呂仙祖」是三教的梯航，除瘟消災的仙聖，分別在各宮觀安排誦經，達到整體與個別的除瘟祈福效。部分宮觀表示，對於這次新冠肺炎疫情十分關懷，基於協會的共識，團結共同力量，在這3天中將延續辦理「為新冠疫情禳瘟祈福大法會」，請示呂祖祈福消災，撫慰人心。

(中時 )