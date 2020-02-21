新冠肺炎升溫，爭議假消息被網友匿名在網路上散播，調查局假訊息防制中心一口氣溯源追查了包括「武漢台商…與一位女性打麻將…出現發燒症狀…」等4件假訊息，共約談6位散播網友到案，偵訊後依違反《傳染病防治法》移送法辦。

調查局追查的假訊息，共有南機站約談高雄廖姓市民散布「武漢台商…與一位女性打麻將…出現發燒症狀…」；彰化縣調查站約談謝姓、王姓縣民散播「武漢肺炎…確診第五例在和美北環和興診所…」及葉姓、蔡姓縣民散播「昨天在秀傳去世的那位住崙平、751的司機，有去過蔡文瑞耳鼻喉科…」；新北市調處約談新北范姓市民散播「武漢肺炎第20例死亡患者前幾天還在車行載客…」。

調查局外勤站約談散播假訊息的民眾後，都依違反《傳染病防治法》移送，並將持續積極查辦疫情假訊息案件，呼籲民眾審慎閱聽思辨各方消息，切勿人云亦云、轉傳不實訊息以免誤蹈法網。

(中時 )