二信高中師生劉兆祥主任（右起）、張祐嘉、李詩源老師、黃志緯，自製紅外線體溫成像儀即時監控學生體溫。（二信高中提供／許家寧基隆傳真）

各級學校下周二即將開學，基隆二信高中學子因應全校逾3500人，每天逐一量體溫不但耗時，額溫計恐也不堪負荷，校內學子自製「高人流紅外線體溫成像儀」，21日模擬開學情形，讓進校門有如過海關進行體溫感測，即時篩選可能發燒者，確保防疫無漏洞。

受疫情影響，各級中小學延後2周開學，二信高中電機科、機械科攜手合作，針對開學入校的防疫工作尋找高效率方法，由科主任劉兆祥、李詩源老師帶領學生黃志緯、張祐嘉負責體溫感測成像，機械科則協助設計機構外殼，共組這部「紅外線體溫成像儀」。

張祐嘉表示，主要是利用熱電效應，將人體散發出的輻射熱，經由鏡頸聚焦至內部電熱接受器及轉換器，再透過電腦畫面輸出，如果體溫超過設定值，螢幕就會顯示出紅色，此時即可找出可能發燒的人，進行進一步篩檢，或是啟動隔離等措施。

劉兆祥指出，團隊克服各項困難，花費不到2萬元經費，短短2周完成與市價動輒數十萬元的紅外線體溫成像儀，有別於手持式體溫感測器，這部機器測角廣、運作時間長、受環境因子干擾低，適合人潮多的狀況，測試結果也足以應付上學短時間湧入的人潮。

校長林立除了叮嚀學生出門先自我檢測體溫，並紀錄於聯絡簿外，進校門後先要依規畫動線經過學校師生團隊自製的防疫神器「紅外線體溫成像儀」，遇有異狀立即做更進一步的防疫處理，提升防疫工作的效率，守護師生的健康。

(中時 )