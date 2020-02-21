繼昨天新台幣對1美元單日貶值1.02角，今天下午4點匯市收盤，再貶1.49角，不僅本周連五天貶值，累計貶3.52角，創2個月半來的新低。不僅新台幣走勢疲弱，所有亞太地區貨幣最近都顯得軟趴趴，連具有避險意義的日圓，對美元都急貶到112，瑞銀財富管理今（21）日指出，相信這是新冠疫情的衝擊，出現市場的短暫震盪。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯分析師陳得能表示，隨著疫情在今年第二季初之前受到控制，亞太貨幣應將跟隨收復失地，目前貶幅的區間能夠回補，瑞銀目前仍保持看好亞太貨幣的全年前景。

陳得能分析，新冠疫情已減緩亞太區經濟今年的增長預期，估計會小幅放慢至5.0％，外部需求較敏感的亞太貨幣，因疫情確實面臨較大的震盪，但同時遇上週期性低點的人民幣及韓圜，近1個月來已經走貶不少，待及貶勢滿足將能走穩。

對於亞太貨幣的後續發展，瑞銀財富管理的全球經濟風險評估，2020年GDP增長應能持穩於約3％水平，意即目前顯得疲弱的亞太貨幣不至於「一洩千里」， 瑞銀據此預期指標貨幣的人民幣和韓圜，對美元匯率可望在6月底分別回升至6.8及1,120的水平。

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