櫃買中心今（21）日下午召開第9屆第20次董事、監察人聯席會議，會中討論通過三竹資訊公司（8284）及昇佳電子公司（股票代號：6732）股票上櫃申請案。

櫃買中心統計到今日為止，股票已上櫃家數為774家（其中包含外國公司35家）；櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有4家，分別為映興、山富、應廣、東典光電等，今日董事會通過、待核發同意函為三竹資訊、昇佳電子兩家公司，另待審議有1家（為亞洲藏壽司公司）。

(工商 )