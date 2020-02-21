櫃買今董事會通過三竹資訊及昇佳電子兩公司上櫃案 17:372020/02/21 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（21）日下午召開第9屆第20次董事、監察人聯席會議，會中討論通過三竹資訊公司（8284）及昇佳電子公司（股票代號：6732）股票上櫃申請案。 櫃買中心統計到今日為止，股票已上櫃家數為774家（其中包含外國公司35家）；櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數有4家，分別為映興、山富、應廣、東典光電等，今日董事會通過、待核發同意函為三竹資訊、昇佳電子兩家公司，另待審議有1家（為亞洲藏壽司公司）。 (工商 ) #三竹 #昇佳電子 #櫃買中心 #上櫃 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 《店頭市場》櫃買中心新增特藝石油預收款券交易 17:222020/02/17 財經 紅馬-KY、精材、昱泉等3檔股票 2/18起預收款券 18:102020/02/17 財經 櫃買中心：倚強股票自2月20日起停止櫃檯買賣 15:312020/02/18 財經 櫃買綠色債券發行總金額破千億元 今年市場將持續發展 14:222020/02/19 財經 伊斯蘭債於2月7日上櫃掛牌 櫃買將持續推動發行 14:222020/02/19 財經 兆遠股票自2月20日起預收款券 18:302020/02/19 財經 新版公司治理守則 上路 04:102020/02/20 證券．權證 櫃買中心持續推動公司治理評鑑作業 將辦線上宣導會 10:302020/02/20 財經 新晶投控股票2月27日上櫃、頂晶科股票同日終止買賣 14:222020/02/20 財經 《店頭市場》新晶27日上櫃，頂晶科同日下櫃 08:192020/02/21 財經 財經熱門新聞 快評》 真把長榮上萬員工當「塑膠」？ - 財經 「加料」空姐復出回擊 長榮航：深表遺憾 - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 墮落天使暴增！美股巨頭淪陷 股神也中鏢 - 財經 快了…殺進3奈米！台積打趴三星爆驚人絕招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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