鍾瑶在台視、三立偶像劇《跟鯊魚接吻》有場下跪戲，因不同的鏡頭拍攝共跪了10多次，跪在大理石磚地板上，又穿尖頭高跟鞋，讓腳的角度呈現很不自然的扭曲，跪久了膝蓋也瘀青紅腫，鍾瑶笑稱：「早知道學《還珠格格》一樣，膝蓋綁『跪的容易』。」

鍾瑶的個性不輕易向人下跪，除非為了整體或大局著想，她認為「女子膝下也有黃金」，除非事情真的嚴重，否則她無法接受被用這樣羞辱人的方式。鍾瑶說，爺爺是軍人，所以從爸爸的年代開始管教小孩都採用軍事教育，記得小時候吃飯時掉筷子、晚上10點過後吵鬧不睡覺或欺負妹妹等，都要被罰跪在爺爺的相片前，現在的小孩應該很難想像這樣的管教方式，而自己也是在長大後才想說：「這是一種虐待嗎?」

另一場在舞會上，鍾瑶和羅宏正互相談判尬舞的戲，畫面一播出讓觀眾直呼「鍾瑶女神氣場超強」、「氣勢磅礡，鎮壓全場」、「鍾瑶好美，從樓梯走下來一副女王的姿態」。她說，和羅宏正拍之前只跟老師練了一小時，其他都會利用拍戲的空檔勤奮練習，最困難的地方在於肢體不僅要跟著音樂旋律跳舞，談判講台詞也必須在節奏上。

鍾瑶笑說，正式開拍尬舞戲前，只要鏡頭一喊卡，她和羅宏正就會抓緊時間，開始逼迫對方練舞，也因為那幾天在片場的瘋狂練舞，讓她跟羅宏正的關係更密切、彼此更了解，導演起初擔心這場戲可能會耗費很多時間拍攝，沒想到她跟羅宏正很有默契，迅速且順利完成拍攝。

(中時 )