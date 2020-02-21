澳洲大堡礁海洋公園管理局表示，大堡礁目前海水溫度比2月平均值高出攝氏2至3度，若干珊瑚區已偵測到熱應力（heat stress）跡象，使再次發生嚴重白化的可能性增加。

路透社報導，大堡礁海洋公園管理局（Great Barrier Reef Marine Park Authority）昨天表示，由於洋流溫度長期高於往常，使目前海水溫度高於2月均溫2至3度；而2月份本已是一年中珊瑚礁溫度最高的月份。

大堡礁海洋公園管理局首席科學家瓦成費爾德（David Wachenfeld）在每週更新影片中說，這些異常現象非常令人擔心，而且已在過去一週惡化。

大堡礁沿著澳洲東北海岸綿延2300公里，跨越面積相當於美國德州一半大，在2016與2017連續2年出現珊瑚嚴重白化後，至今剛開始恢復。

澳洲博物館蜥蜴島研究站主任維爾（Lyle Vail）表示，他觀察到，蜥蜴島外淺海約有30%至40%的珊瑚出現了某種程度的白化。蜥蜴島是大堡礁海洋公園的一部分。

維爾在世界野生生物基金會（World Wildlife Fund Australia）澳洲分會發表聲明說：「亮藍色的鹿角珊瑚（staghorn coral）...發出螢光，這是珊瑚出問題的另一個跡象。」

(中央社)