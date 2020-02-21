百萬人氣Youtuber「蔡阿嘎」與嬌妻「二伯」於2016年結婚，在生下兒子「蔡桃貴」後，2019年10月二伯宣布懷上第二胎「蔡波能」，蔡阿嘎這次一圓老婆在首胎因為孕況不穩，未能拍攝孕婦寫真紀錄的夢想，這次帶老婆和蔡桃貴拍攝孕婦寫真。二伯精挑兩套蕾絲白紗，挺著六個月孕肚的二伯仍然嬌小纖細，身著輕婚紗回眸背影仙氣逼人。第二套禮服上身桃心領馬甲設計，正面開岔至胸下的輕紗裙，讓蔡阿嘎第一眼驚呼：「沒想到孕婦照尺度竟然這麼大！」

二伯僅著內衣褲入鏡，與蔡阿嘎和即將出生的二子蔡波能手比愛心合照。(LinLi Boutique提供)

二伯光滑沒有妊娠紋的孕肚以及纖細四肢令眾人讚賞，很多女孩常因為孕期而改變的身體表徵(譬如凸肚臍)覺得自卑，開朗正向的二伯卻笑稱：「我有胖虎的凸肚臍」。此外，二伯更首度尺度全開，僅著內衣褲入鏡，大方展現母親孕期最美麗的時刻和身體曲線，也讓網友看到別於以往的性感魅力。

二伯身著LinLi Boutique桃心領開岔蕾絲白紗與蔡阿嘎互動甜蜜。(LinLi Boutique提供)

蔡阿嘎表示，有人說第二胎照豬養，但他希望讓尚未出世的二寶「蔡波能」知道，爸爸媽媽和哥哥是多麼全新期待他的到來，因此特別來拍攝一家四口全家福，而長子「蔡桃貴」依舊是全場焦點，首度打上正式蝴蝶結，換穿LinLi Boutique特別準備的紳士西裝也遮掩不了小圓肚的蔡桃貴一個奶音和甜笑，一家互動畫面溫馨，照片散發幸福甜蜜的氛圍。

蔡阿嘎攜嬌妻和蔡桃貴回娘家拍攝全家福。(LinLi Boutique提供)

蔡阿嘎攜嬌妻和蔡桃貴回娘家拍攝全家福。(LinLi Boutique提供)

(中時 )