新北市長侯友宜今（21日）上午出席「世界母語日–一起唱歌學族語」活動，他當場宣布，原住民族語認證獎勵措施。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（21日）上午出席「世界母語日–一起唱歌學族語」活動，他當場宣布，原住民族語認證獎勵措施。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（21日）上午出席「世界母語日–一起唱歌學族語」活動，他當場宣布，原住民族語認證獎勵措施。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（21日）上午出席「世界母語日–一起唱歌學族語」活動，他當場宣布，原住民族語認證獎勵措施，未來只要通過原住民族委員會舉辦的族語言能力認證測驗，中高級以上都將頒發獎勵金，盼能激發族人對於學習族語的熱情。

聯合國教科文組織於1999年提出，每年2月21日為世界母語日，目標是宣傳保護語言的重要，避免地球上大部分語言消失。再者，原住民族委員會已於2017年6月14日公布「原住民族語言發展法」，將16個原住民族語言列為國家語言，提升原住民族語言新的地位。

侯友宜表示，聯合國教科文組織將台灣原住民語言列為瀕危語言，需要大家為母語保存多盡一份力量。為進一步鼓勵學習族語、取得認證，規畫「原住民族語言能力認證測驗獎勵金」，通過中高級5000元、高級1萬元及優級1萬5000元，藉此激發市民學習族語動力。

侯友宜提到，新北市都會型態不利原鄉族語學習環境，有鑑於此，市府設置「TaTak原住民族文創聚落平台」及「Picul泰山森林書屋」等據點，希望能從生活中落實原住民語言，在聚會聊天、故事歌曲以及傳統美食傳承中，讓族語紮根。

值得一提，活動中新北市原住民族行政局邀請榮獲去年原BAND大賞－WaWa森林樂團一同透過音樂學習族語，以輕鬆活潑方式從歌詞中體會他們成長的感受，期望激發全市族人更積極的學習族語，並勇於參加認證測驗。另外，新北市八里區大崁國小校長雲垚榮是全台少數通過優級認證的人之一，也一起參與活動。

(中時 )