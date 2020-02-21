今年全中運選在屏東舉辦，地主體操選手加緊苦練，瞄準賽會首面金牌。（林和生攝）

新冠肺炎疫情蔓延，屏東體操隊加緊苦練，防疫工作同樣不馬虎。（林和生攝）

新冠肺炎疫情持續蔓延，不僅學校延後開學，部分體育單項校隊也宣布停練，但面對即將到來的全中運，選手與教練莫不著急；頂著奪金使命的屏東縣體操隊，在加強防疫工作的同時加緊苦練，就是希望為地主隊奪得首金殊榮。

屏東縣體操隊教練劉安鈞指出，此次屏東承辦全中運，縣內共派出國、高中12名體操選手，「最少要拿到2金」；由於全中運期間碰上在紐西蘭舉辦的泛太平洋國際賽，因此單項賽事提前，賽事的金牌將是此屆首金，「得牌別具意義」。

劉安鈞坦言「過年期間就已經開始有危機意識，直覺這次疫情並不會那麼快解除」，因此短暫從除夕至大年初二休息後，所有選手與教練進入場館前，就開始進行全館消毒，且每日測量體溫及雙手消毒，一旦發現身體不適選手，「就直接請他返家休息」。

「既然要練就必須保障選手安全」，在防疫工作做到滴水不漏下，選手揮汗練習，但有民眾見狀，仍好意打電話向縣府「提醒」，怎麼在疫情階段仍選擇團練；劉安鈞無奈地說，體操講求高度技巧與技術，少練一天、體重增加些許，都影響發力角度，「怎麼可能不練」。

大同國中選手李昀儒說，這次全中運在屏東舉辦，一年來的苦練就等這一次，就是希望能為地主隊拿到好成績。選手努力練習，教練仔細關注防疫細節，因為大夥都知道，這面金牌對屏東何其重要。

(中時 )