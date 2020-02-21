台中市府新聞局副局長陳佳君（左二）到中台灣影視基地探班電影《我心我行》。（盧金足攝）

導演姚宏易在中台灣影視基地拍攝《我心我行》，紀錄許芳宜習舞的心路歷程。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

國際知名舞蹈家許芳宜首次出演電影女主角！由導演姚宏易拍攝《我心我行》，紀錄許芳宜習舞的心路歷程，電影於中台灣影視基地拍攝，取景高美溼地和中山醫學院，台中市府新聞局副局長陳佳君與台中市影視發展基金會執行長林盈志到場探班，歡迎導演和製片團隊來台中拍片，讓「台中製造」揚名國際。

陳佳君說，姚宏易和電影團隊合作拍攝許芳宜的習舞過程，讓民眾有機會能一睹舞蹈大師的堅持、熱情與執著，劇組來台中拍攝不僅有中台灣影視基地，還有中部美景，如天空之鏡美譽的清水高美溼地等。

新聞局指出，屢獲金馬獎最佳攝影，台北電影節百萬首獎、最佳導演、最佳攝影、最佳紀錄片導演姚宏易的最新電影長片《我心我行》棚內搭設的主場景，於中台灣影視基地攝影棚、深水池搭設此片最重要的主場景。

姚宏易不僅是金馬獎常勝軍，更是近年來國際各大影展關注台灣電影接班的導演人選之一，他出身台中，對能回到家鄉創作、取景拍攝，覺得格外有意義。

姚宏易說，台中氣候條件其實很適合拍片，有了中台灣影視基地，讓劇組可以有機會完成更多天馬行空的想像。台中市政府對於《我心我行》電影拍攝上各種熱情的協助，讓這部執行難度創新高的台灣電影，在心理和實質層面上都有正向的支持，這點是非常難得的。

新聞局指出，《我心我行》由姚宏易同時兼任導演、編劇、攝影，導演侯孝賢出任監製，音樂人林強擔任配樂指導，JAMEI CHEN品牌設計師陳季敏擔任造型指導。

舞蹈家許芳宜擔任女主角、編舞的現代舞碼建構成四段舞劇，敘述許芳宜從小到大習舞的故事，自啟蒙、立志，到揚名、歸國，每一段的舞劇都透過導演獨特的眼光將舞蹈家舞蹈生涯的重要訊息，透過電影手法傳達給觀眾們。

此外，場景選在有天空之鏡美譽的清水高美溼地拍攝，描述高中時期的許芳宜和同學們在高美溼地上盡情地舞動身體，展現青春活力與舞姿的曼妙。

(中時 )