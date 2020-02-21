蔣偉文近來躋身插畫家之列，以6歲長子Jackson及4歲次子Leyton為主角，手繪Q萌又無厘頭的生活點滴，插畫作品引起熱烈迴響，日前一口氣應兩場展覽邀請，展出蔣氏風格畫作，其中「Giant Mouse Show：Taiwan x Japan Collaboration Show」展覽，和其他中、日50名創作者聯展，隱然擠進國際藝壇。

蔣偉文參考電影《金剛》場景，將兩個兒子畫入作品中。(艾迪昇傳播提供)

其中一幅畫作他參考電影《金剛》經典鏡頭，讓Leyton爬上台北101，Jackson則駕駛著古董飛機，蔣偉文笑說：「這幅畫代表Leyton君臨天下，Jackson則是迎向挑戰，都有好兆頭的意味在。」另一幅畫則繪出Leyton在樹下逗貓的可愛模樣，他小聲笑說：「這幅畫有進行義賣，所得款項全數捐贈財團法人心路社會福利基金會，但不能讓老大知道又拿弟弟當主角，他會吃醋的。」

蔣偉文將畫作捐出進行義賣。(艾迪昇傳播提供)

他積極持續作畫是擔心孩子會長大，「我想大概只剩下1年時間，1年過後小兒子也會很快長大，變得跟老大一樣成熟，以前的那個兒子就會消失，但我只要提起筆，就可以把那個童言童語的可愛兒子，永遠保留下來，時間就會瞬間停止，我在畫畫的過程中，注入了情感，以後每次再看畫，我就可以掉進去當時那個情境的瞬間。」

蔣偉文受邀參加「Giant Mouse Show：Taiwan x Japan Collaboration Show」展覽。(艾迪昇傳播提供)

(中時 )