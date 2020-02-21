旅行四大慘業 聯信祭出紓困措施 17:342020/02/21 中時 黃琮淵 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 聯合信用卡處理中心宣布紓困措施。（資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎重挫旅遊產業，財團法人聯合信用卡處理中心在今（21）日宣布即日起至2020年7月31月止，提供合作之旅行業、航空業、旅宿業、餐飲業等旅遊觀光產業之特約商店紓困措施，以共體時艱協助相關產業減輕負擔。 聯信中心表示，自新冠肺炎疫情發生後，造成國內旅遊觀光產業重大衝擊，因而提出三大紓困措施，一、免徵收特約商店商店服務費，二、免徵收特約商店MPOS使用費，三、暫緩催收特約商店違約帳款及端末機未回殘值。 (中時 ) #商店 #特約商店 #產業 #特約商 #紓困 也許您會感興趣 推薦閱讀 中華軟協 推動AI產業應用有成 04:102020/02/18 投資理財 工研院課程專區－中草藥實務研習營 報名開跑 04:102020/02/18 企業經營 觀光紓困納民宿 地方爭取專款補助 04:102020/02/18 生活新聞 《產業》金庫資本攜手Grab，拓展東南亞電動出行產業 11:082020/02/18 財經 《經濟》產業防疫紓困，蘇貞昌：力求快速有效、雨露均霈 12:332020/02/18 財經 這時候更要挑逗消費者 04:102020/02/19 時論廣場 觀光業最寒冷的冬天 04:102020/02/19 時論廣場 2020年產業景氣展望 老行庫 看好晶圓代工、5G等 04:102020/02/20 金融．稅務 天色漸漸光的台灣機會 04:102020/02/20 時論廣場 生醫成為兆元產業 蔡英文盼新冠肺炎疫苗有成果 14:302020/02/21 財經 財經熱門新聞 快評》 真把長榮上萬員工當「塑膠」？ - 財經 「加料」空姐復出回擊 長榮航：深表遺憾 - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 墮落天使暴增！美股巨頭淪陷 股神也中鏢 - 財經 快了…殺進3奈米！台積打趴三星爆驚人絕招 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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