新冠肺炎重挫旅遊產業，財團法人聯合信用卡處理中心在今（21）日宣布即日起至2020年7月31月止，提供合作之旅行業、航空業、旅宿業、餐飲業等旅遊觀光產業之特約商店紓困措施，以共體時艱協助相關產業減輕負擔。

聯信中心表示，自新冠肺炎疫情發生後，造成國內旅遊觀光產業重大衝擊，因而提出三大紓困措施，一、免徵收特約商店商店服務費，二、免徵收特約商店MPOS使用費，三、暫緩催收特約商店違約帳款及端末機未回殘值。

(中時 )