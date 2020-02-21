泰國新興政黨未來前進黨黨魁他納通因為貸款給自己的黨被檢舉違法，憲法法院今天裁定解散未來前進黨，他納通等主要成員被判禁止參政10年。

泰國選舉委員會去年12月11日要求憲法法院解散未來前進黨（Future Forward），原因是黨魁他納通（Thanathorn Jungroongruangkit）提供未來前進黨1億9100萬泰銖貸款，選委會主張，泰國政黨法規定政黨可以募款或是接受捐款，但不包括貸款，法規也禁止個人在一年內捐超過1000萬泰銖給政黨。

未來前進黨則表示，政黨法規定政黨的7種收入來源，雖然不包括貸款，但沒有禁止貸款，且他納通提供的是貸款而非捐款，所以未來前進黨並沒有違法。

未來前進黨前年3月才成立，訴求是反對軍政府繼續執政，要建立真正的民主，未來前進黨受到廣大年輕選民支持，在去年3月國會選舉中獲得80個眾議員席次。國會選舉後，泰國當局以各種訴訟手段對付未來前進黨。

未來前進黨去年被指控黨的倒三角形黨徽和神祕組織光明會（Illuminati），有顛覆泰國君主立憲制的意圖，憲法法院今年1月判決未來前進黨沒有顛覆君主立憲制意圖，裁決不解散未來前進黨。

不過，他納通去年12月中旬曾發起示威抗議，在曼谷市中心聚集了上千名支持者，是2014年雜衫軍抗爭後泰國最大規模的示威活動。

(中央社)