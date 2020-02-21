半導體矽晶圓已經看到了復甦的晨光！美系外資出具最新環球晶(6488)報告，認為在邏輯半導體和記憶半導體都已經出現明顯需求成長。由於5G/AI應用趨於成熟，包括在智慧型手機、伺服器和自動化等在新的一年都可望看到對矽晶圓需求有2位數的成長。法人估環球晶未來3年獲利CAGR(年複合成長率)在13.7%，今年EPS估30.87元，明年為37.85元，2022年則可達39.89元。目標價給530元。

法人分析：在邏輯半導體方面，台積電(2330)已經宣布自2019年中增加資本支出；而記憶半導體方面，美系外資推估包括NAND/DRAM的出貨和平均單價在2020年會看到回升，主因是供應商有紀律的出貨，而需求回升，供需吃緊情況再現。

此外，環球晶在韓國的新產能會在今年下半年陸續投產，估產能全開下對營收的貢獻約6-8%。至於在毛利率方面，由於今年有較高的折舊，所以會對毛利率有些衝擊，但明年折舊因子會減輕。外資估，2019年環球晶毛利率為39%、2020年為37%、2021年為37.7%，至2022年則將接近40%，達39.89%。

(時報資訊)