山富(2743)、映興電子(3597)、光隆KY(4581)三檔上市櫃新兵今天完成競拍，公開申購價格分別訂為12.50元、15.49元及35.00元。接下來都將在2月25日至2月27日進行公開申購，3月3日為公開抽籤日。

山富初次上櫃辦理競價拍賣股數有2,584仟股，公開申購股數為886仟股，參與投標單筆數共計963筆，合格標單共計918筆，最低得標價格：14.10元，最高得標價格：20.00元，得標加權平均價格：14.80元。

映興初次上櫃辦理競價拍賣股數2,812仟股，公開申購股數為1,054仟股，參與投標之投標單筆數共計868筆，合格標單共計839筆，最低得標價格：16.31元，最高得標價格：22.00元，得標加權平均價格:16.98元。

光隆-KY精密初次上市辦理競價拍賣股數2,713仟股，公開申購股數為778仟股，參與投標之投標單筆數計1,066筆，合格標單共1,025筆，最低得標價格：41.10元，最高得標價格：65.00元。

(時報資訊)