對行政團隊表達肯定 蔣萬安：台灣防疫令人滿意 17:272020/02/21 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委蔣萬安表示，必要時一定要對菲律賓祭出手段。（圖／報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今日是立法院開議的日子，而近來新冠肺炎全球肆虐，行政團隊為了防疫工作忙得焦頭爛額，立委蔣萬安表示，這次台灣的防疫工作做得非常令人滿意，並對行政團隊做出最高的感謝以及肯定。 蔣萬安表示，所有第一線執行防疫工作人員、政府各部門以及中央疫情指揮中心所有同仁，在這次疫情當中，日以繼夜、不眠不休進行防疫工作，得以讓台灣目前對這波疫情防治得當，做的非常令人滿意，表達最高的感謝與肯定。 對於蔣萬安的發言，行政院長蘇貞昌也回應表示，感謝委員的肯定，行政團隊也將繼續努力。 (中時電子報) #行政團隊 #蔣萬安 #滿意 #防疫工作 #感謝 也許您會感興趣 推薦閱讀 社教館防疫工作森嚴 提供民眾安全休閒處所 16:532020/02/17 生活 台確診肺炎首例死亡 運將擔憂防疫上緊發條 18:402020/02/17 生活 竹市防疫工作滴水不漏 啟動居家檢疫複查機制 16:312020/02/18 生活 開學防疫 中台科大製乾洗手 分送高中職 04:102020/02/19 地方新聞 陸公安部長：防疫工作嚴禁過度執法 12:182020/02/19 兩岸 國民黨建議政院 紓困條例納入防疫津貼 15:322020/02/19 政治 中市補習班防疫工作不鬆懈 開學前1家配1盒備用口罩 12:292020/02/20 生活 竹市因應疫情擴大 邀5醫院長組防疫作戰聯盟 15:222020/02/20 生活 中市府連4天消毒校園 給孩童安心求學環境 16:212020/02/20 生活 因應新冠肺炎 國民黨團籲要給津貼 14:582020/02/21 政治 政治熱門新聞 罷韓太超過 韓粉出大招反制：爽啦！ - 政治 「罷黃」如火如荼！連署站曝最新驚人進度... - 政治 「罷韓」將破50萬？網友說最不滿這句話 - 政治 傷害台灣民主 韓粉怒吼：吳子嘉公開向韓國瑜道歉 - 政治 抓到了？罷韓團體列韓市府5大弊端 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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