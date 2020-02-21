今日是立法院開議的日子，而近來新冠肺炎全球肆虐，行政團隊為了防疫工作忙得焦頭爛額，立委蔣萬安表示，這次台灣的防疫工作做得非常令人滿意，並對行政團隊做出最高的感謝以及肯定。

蔣萬安表示，所有第一線執行防疫工作人員、政府各部門以及中央疫情指揮中心所有同仁，在這次疫情當中，日以繼夜、不眠不休進行防疫工作，得以讓台灣目前對這波疫情防治得當，做的非常令人滿意，表達最高的感謝與肯定。

對於蔣萬安的發言，行政院長蘇貞昌也回應表示，感謝委員的肯定，行政團隊也將繼續努力。

(中時電子報)