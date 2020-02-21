日韓疫情急速升溫，截至今(21)日下午4點50分，南韓確診病例增至204例，短短一天病例翻倍，日本確診病例數則是突破730例。新冠肺炎疫情增溫也導致美股20日4大指數收黑，對經濟活動最為敏感的亞洲貨幣也跟著重摔。

新台幣兌美元匯率今日續挫，終場收在當日最低點30.403元，大貶1.49角，創下近2個月來新低。

人民幣兑美元中間價21日下調184個基點，報在7.0210，上一交易日中間價報7.0026元。在岸人民幣兌美元當日收盤跌超200點，隨著大陸貨幣政策持續寬鬆，以及美元指數逼近百點大關，在岸人民幣收報7.0386元，較昨日下跌233點，續創2個月來新低。離岸人民幣兌美元報7.0504元，創去年12月5日以來新低。`

避險貨幣日圓跌勢更重，20日一舉摜破112日圓兌1美元支撐點，創近10個月新低價。主要亞幣21日持續下挫，泰銖、韓元重挫近0.7%，人民幣貶值逾0.2%，港幣、星幣貶0.1%，日圓則是避險買盤進場，升值逾0.3%。

(中時電子報)