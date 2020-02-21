◎郭芷嫣不當勞裁 最晚3月8日前公布

長榮航空空服員2019年6月20日發動罷工，在罷工期間曾揚言在機長餐中加料以及要「電爆 」中途落跑同事的郭芷嫣，被長榮以「妨礙飛安」為由在罷工結束後2天遭解雇，郭事後向勞動部申請不當勞動裁決，今(21)日在勞動部最後一次開庭，裁決結果最晚3月8日前公布。

◎一罩難求 普通口罩充當N95賣牟爆利

新冠肺炎疫情持續擴大，各地出現民眾搶購口罩亂象，見「一罩難求」成生財契機，新北市有不肖集團低價購入上萬片外型類似N95的一般防塵口罩，再誆騙成N95醫療級口罩賣出牟利，未料今交易時當場被海巡署查獲，民眾才知醫用口罩「攏係假」。

◎第24例在哪？黃珊珊：不公開也為難

台北市副市長黃珊珊21日下午主持新冠肺炎疫情應變會議，會後宣布台北市親子館跟老人活動據點原訂25日開放，決定延到3月底開放；另外，記者問到第24例確診個案在北部，但未公布究竟在哪，市府是否有應變措施，黃珊珊指出，不公開其實民眾也很恐慌，在防疫方面也會很為難，要做哪些準備和處理也很難判斷。

◎月嫂助女坐月子吸安 嬰驗出毒反應

郭姓女子去年產後請了汪姓月嫂進行24小時服務，期間郭女丈夫竟在嬰兒房發現疑似毒品吸食器物品，報警後發現居然是安非他命，也在小孩頭髮驗出毒品反應，質疑是月嫂就在孩子旁邊吸食。桃園警方表示，已經在偵辦當中。

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