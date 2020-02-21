第二階段頻位競標21日下午出爐，因中華電、遠傳在第二階段加碼競標頻位，台灣5G決標最後總標金墊高到1421.91億元，中華電再加碼20.8億元拿到魚肚、遠傳以20.3億元標到魚頭靠近魚肚位置，台灣大出0元拿到後面的魚尾，台灣之星以0元拿到最前面的魚頭。

市場解讀，在中華電及遠傳加碼標金搶下魚頭中後段與黃金魚肚之後，台灣大及台灣之星因為在第二階段的頻位競標各出價「0元」拿魚尾及最前段的魚頭，無法順利串連成100MHz連續頻寬，但中華電及遠傳卻也因此各付出20多億元標金的代價，這場5G競標從一開始到結束，處處可見各家電信公司「刀劍四射」的攻防戰。

第一階段數量競標，五大電信商合計總標金1380.81億元，加計第二階段中華電及遠傳各出價20.8億元及20.3億元，將台灣首波5G頻譜競標總標金拉高至1421.91億元。

(工商 )