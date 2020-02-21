1996年1月15日晚間，綽號「大寶」的四海幫創幫元老陳永和，在自家開設復興北路「海珍寶」餐廳內用餐，遭2名蒙面歹徒持槍射擊8槍，與同幫大哥藺磊洽雙雙慘死槍下，案發各種動機臆測不斷，數度引起黑道腥風血雨，弔詭的是，多年來黑白兩道積極緝凶，2名槍手仍逍遙法外，也讓這起幫主遭狙殺案，目前仍是著名的社會懸案。

轉變至槍械熱兵器時代

在永和出事的幾個月後，啟禮對大寶被殺這件事的分析頗有道理。我們是在某天下午時間談起，他說，大寶通常給人的印象是比較「軟」的，啟禮說的所謂的「軟」，是指處理事情不夠強硬，也就是對「事情」的反應與反擊不夠激烈，說得深入一點，就是反擊的報復力不能使對方有所忌憚而鎮懾對方。我舉個例子，假設有三個自己人聚在一起商量事情，有人提議要除掉某人，如果有人附議表示贊同，那麼這件事就有可能形成；如果當場沒有人表態贊同來參與這件事，那麼這件事就成不了而胎死腹中。

江湖上要殺一個人物，正是如此，雖然各幫派角頭的方式並非完全相同，但大同小異： 有人提出，有人附合贊同，那就成事；反之，如無人來贊同，沒有人願意參加，這件事就不能成立。

而要殺掉「對象」本身的實力，也就是他能反擊報復的實力，是這些共謀者，事先要考慮「贊同」或「不贊成」的表態依據。如果這個要殺掉的對象，是軟弱而沒有很強的反擊報復力，那他就較容易被人殺掉，因為當時的江湖是弱肉強食、以實力定高下；若對象有很強大的反擊報復力，那麼參與其事的共謀者，首先也要考慮本身的安全，來決定做不做這件事。

從民國60年代的後期，也就是臺灣江湖刀劍冷兵器時代，已逐漸要過渡到槍械熱兵器時代，我這個從民國40年代後期統領眾兄弟，以冷兵器拚殺出天下的人物，已然不能老是留戀那鐵血刀劍的時光。因為在冷兵器時期，要來刺殺我與啟禮是較困難的，我們都經過鐵血刀劍的磨練，如有一把長兵在手，即使對方來三個人，不但不能得手，還有被砍倒的風險， 且我們身邊不時有勇士護衛，他人要想成功攻擊並不容易。

進入槍械熱兵器時代，戰鬥情況雖已改變，但我們經過刀劍鐵血的洗禮，遇有任何情況均能鎮靜以待，且啟禮是槍不離身，我因不習慣火器從不帶槍，但我們各自的近身護衛都是熟練槍械的勇悍之士，即使對方冒險來襲，也難以攻擊。

但為了適應時代的轉變，與時俱進，我跟啟禮經過幾次商量，擬定了一套方法，準備「反擊機制」，就是一旦知道如果有人要對我們其中一人不利，我們就立即派出隨時輪值待命的「突擊小組」，小組成員均是後生代中的新銳，劉煥榮亦是小組成員，他們必須在短時間內處理攻擊者。

還有我跟啟禮約定，我們之中有任何一人被刺，另一人必定替他報仇，且兩人絕不同時出現在同一個公共場所。對方如要刺殺我們當中的任何一人，需要同時殺掉我們兩人，不然會立即遭到反擊報復。要殺掉一人就很不容易，要同時殺掉我們難度就更高了，且對方要考慮，我們的反擊報復能力，就是給人「硬」而不能「碰」的印象；沒有周密的反擊報復機制， 就會給人「軟」的感覺。

在江湖走跳多年，總有一些恩怨，不得罪人是不可能的事，啟禮得罪過外面不少人，但考慮到我們的反擊報復機制，就很難刺殺。江湖上要殺一個人不會太難，但自己要受到報復的致命打擊，這會讓主使者與參與者多加考慮；而永和給人較「軟」的感覺，沒有極強的反擊報復力，使他人起了殺意。

啟禮對永和之死的分析有他的道理，且包含永和本身的內在因素：他因身材較瘦小，身體的生理條件不及一般兄弟，有幾次在外面吃了虧，我立即派兄弟替他找回來，啟禮也在場清楚看到兩次，所以他分析出永和一些內在不足的因素，也就是「軟」的印象。我們的那段談話雖已過去很多年，但啟禮對永和被刺的內外因素的分析和殺機的形成，自有他獨到高明之處。這兩位兄弟已往生多年，現在回憶起他們的往事，仍使我不禁感嘆。

(中時電子報)