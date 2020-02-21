新冠病毒疫情蔓延，造成人心惶惶，酒精等消毒用品供不應求，Conas妮娜巧克力夢想城堡回饋鄉親，21日免費發送2000瓶500cc的次氯酸水消毒液，給埔里鎮和魚池鄉民眾；22日起，入園遊客憑票根可兌換1瓶，每日限量300瓶。
妮娜巧克夢想城堡發送消毒水，吸引大批民眾排隊領取，埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆也到場協助發送。廖志城表示，現在消毒用品難買到，感謝妮娜愛心回饋社會，尤其是下周就要開學，更如及時雨，有助於防疫工作落實。劉啟帆感謝妮娜取之於社會，用之於社會，也希望疫情趕快結束。
妮娜巧克夢想城堡董事長魏振宇表示，妮娜是經過優良評鑑的觀光工廠，也是通過ISO22000及HACCP認證的食品工廠，秉持共存共榮的精神，將用於消毒廠區器皿的次氯酸水，免費發放給埔里、魚池民眾及暨南大學師生。
妮娜巧克夢想城堡協理許秋琳表示，已經領到消毒水的鄉親，用完後可帶空瓶到妮娜重新裝填；從22日起，開園1小時內（平日9點半到10點半、假日9點到10點），入園遊客憑票根免費領取次氯酸水1瓶，每日限量300瓶，領完為止，目前庫存預計可發放至3月上旬。
(中時 )
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