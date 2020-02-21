台東縣東河鄉新蘭路段21日下午3點多發生一起嚴重車禍意外，一位女騎士騎著機車自撞路旁電箱水泥座，由於撞擊力強大，女騎士及機車一度卡在水泥基座間隙，救護人員緊急拉出，但女騎士遭到重創，現場留下一大灘血跡，送往台東馬偕醫院急救。

在台東縣新蘭漁港前入口道路，21日下午發生嚴重車禍，消防局派出搜救車抵達現場，發現女騎士安全帽飛到2公尺外，人則躺在地上，緊急將女騎士送醫急救。

(中時 )