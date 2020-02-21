台東女騎士自撞電箱水泥座 傷勢嚴重送醫 17:392020/02/21 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 現場留下一大攤血跡。（楊漢聲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣東河鄉新蘭路段21日下午3點多發生一起嚴重車禍意外，一位女騎士騎著機車自撞路旁電箱水泥座，由於撞擊力強大，女騎士及機車一度卡在水泥基座間隙，救護人員緊急拉出，但女騎士遭到重創，現場留下一大灘血跡，送往台東馬偕醫院急救。 在台東縣新蘭漁港前入口道路，21日下午發生嚴重車禍，消防局派出搜救車抵達現場，發現女騎士安全帽飛到2公尺外，人則躺在地上，緊急將女騎士送醫急救。 (中時 ) #女騎士 #水泥 #現場 #嚴重車禍 #車禍 也許您會感興趣 推薦閱讀 《類股》陸水泥市場估3月起回溫，台泥、亞泥將漸入佳境 11:252020/02/17 財經 復工晚、庫存高 陸水泥價格受壓抑 17:222020/02/18 財經 庫存高 西進水泥廠估6月價格回升 04:102020/02/19 證券．權證 保險黃牛勾結醫師 詐領千萬車禍保險金 15:142020/02/19 社會 滬指早盤轉跌 水泥類股跌逾1％ 11:022020/02/20 財經 北榮現場傳劉真入院 加護病房患者家屬透露媽媽照顧愛女 11:082020/02/20 娛樂 營造友善道路環境 中市府強化智慧科技執法 17:512020/02/20 社會 趁機救出版 從免稅及圖書券下手 04:102020/02/21 藝文副刊 疫情發燒年後現場求職人數大減5成 13:132020/02/21 生活 台76線車禍 小客車酒駕追撞害貨車翻覆燒光 16:542020/02/21 社會 社會熱門新聞 台76線車禍 小客車酒駕追撞害貨車翻覆燒光 - 社會 郭芷嫣裁決將出爐恐回鍋長榮 逾150名機師連署拒跟她一起執勤 - 社會 24例確診北部婦活動範圍曝光 愛唱卡拉OK、公園運動 - 社會 曾角逐台北市長 名醫猥褻女病患判刑5個月 - 社會 妙齡女大聊「塞不滿」男路人嚇傻 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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