侯友宜出席蘆洲里長座談，解決地方大小事（戴上容攝）

新北市長侯友宜21日前往蘆洲區進行里長座談，針對早期排水溝如鴨母港溝、水湳大排等淨化及綠美化地方議題討論。蘆洲南北側農業區預計今年通過新北市都市計畫委員會，並送入內政部盼於2021年核定，續由地政局辦理區段徵收，將於2023年底動工、2026年完工。

侯友宜前往蘆洲區公所進行里長座談，在地多位議員也出席參加，並提出的瓶頸路段、廢棄車輛希望由里長一併統計，讓工安小組處理，因應新冠肺炎多位里長提出欠缺口罩問題，希望針對慢性病、特殊情況者應有急難救助機制彈性處理。

蘆洲區人口密度為新北第二高，市府日前廢耕南、北側220公頃的農業區，納入都市計畫通盤檢討範圍，規畫成為建地及產業區。復興里長李源泉表示，蘆北農業區現況鐵皮屋林立，希望未來能在里內護天宮旁規劃多功能活動中心、停車場，供民眾多元化使用。

民政局長柯慶忠指出，蘆洲區列管19件已解列18件，此次提出的問題將請研考會落實管考與追蹤，未提到問題後續也可提供書面資料給區公所彙整，交由市府相關單位研議。

城鄉局長黃一平指出，護天宮旁0.8公頃公園用地都市計畫進行中，南北農業區都市計畫目標今年通過新北市都市計畫委員會，並送入內政部核定，地政局也回應，此案核定後預計2022年進行區段徵收，屆時會找非營利組織和里長共同討論，預計2023年底動工、2026年完工。

另針對早期排水溝淨化及綠美化，水利局報告鴨母港溝礫間污水處理設施已發包，將配合蘆北擴大都市計畫，於區域內規畫大型水資源回收中心。

(中時 )