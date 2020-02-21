台中市府21日到各校緊盯防疫作業，連籃球架都仔細消毒。（盧金足攝）

台中市府因應開學在即，將在開學前完成全市464所公私立學校防疫，讓師生安心上課，教育局長楊振昇、環保局副局長陳政良21日到惠來國小視察校園消毒作業，消毒人員全程穿著護目鏡、口罩等防護裝備，在校園周邊及廁所、走廊、操場等開放空間噴藥，不放過任一角落。

市長盧秀燕表示，針對開學採取防疫措施，為孩子健康把關，取消開學典禮，以視訊、廣播方式彈性處理，高中以下學校全面進行消毒作業，體溫量測在上學前、到校後皆紀錄，校園防疫務必做到滴水不漏、不可鬆懈。

楊振昇說，環保局與教育局通力合作，環保局負責學校周邊公共環境消毒，提醒學校也需加強經常接觸的門把、桌面、電燈開關、或其他公共區域消毒，維護學生健康。

環保局因應新冠肺炎防疫，各區清潔隊針對校園周遭公共區域、洗手台、遊樂設施、廁所及走廊扶手等消毒，以稀釋50倍、濃度0.1％的漂白水加強殺菌。

陳政良指出，開學前將完成全市464所公私立學校消毒作業，包括全市419所公立高中、國中小及幼兒園，45所私立高中及國中小，校方開學後仍應加強師生宣導衛教，做好個人防護措施，落實自主檢疫消毒作業，保護自身，也保護他人健康。

(中時 )