新冠肺炎疫情延燒，在全國死亡首例白牌車司機家庭群聚感染中，台中市有兩人確診，分別為其31歲的61歲的妹妹兩人上班的工廠也被迫停工，其中白牌車司機姪女婿於17日確診，其工廠全部58名員工皆需居家隔離，該廠被迫停工；而白牌車司機妹妹19日確診，工廠同組員工14人也需居家隔離，全廠另45名員工則是自主健康管理，由於自主健康管理期間應避免外出，該廠也被迫停工14天。

因這起新冠肺炎家庭群聚感染，造成台中市2人確診，4天內兩工廠停工14天，其中31歲白牌車司機姪女婿1月28日至2月6日間出現發燒、咳嗽症狀，在2月16日白牌車司機死亡確診後採檢，1月17日證實也確診，其任職的木工廠公告2月18日起停工14天，其原因主要是全廠58名員工都必須居家隔離14天，幸其採檢報告21日出爐全數都是陰性。

而白牌車司機61歲的妹妹也在19日確診，其在17日已收治進負壓隔離病房，她工作的工廠有五層樓，同一生產線除她之外另有14名員工，14人都需居家隔離14天，而其他樓層45名員工則必須自主健康管理14天，雖然追蹤管理等級不同，居家隔離者隔離期間不得外出，而自主健康管理者則應盡量避免出，如需外出應全程配戴外科口罩，出現不適症狀，應打1922由衛生局派救護車送醫或指定視訊看診，因而該廠也是被迫停工14天。

(中時 )