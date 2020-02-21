人口持續老化，2019年的繼承移轉5.8萬棟創下歷史新高，若以繼承與買賣比例來看，六都之中人口平均年齡較大的台北市，繼承與買賣比例位居六都之冠，每三件買賣移轉就伴隨一件的繼承移轉產生，比起全國約每五件買賣有一件繼承移轉比例高出許多。

少子化和人口老化持續變人口結構，去年底台灣戶籍登記人口2,360萬人，較2018年底僅增加1.4萬人，人口增加數及增幅皆為歷年最低，反映出生人口偏少、死亡人口緩步增加，如果以占全台人口約近七成的六都來看，桃園市人口增加率約千分之12.6最高、新北市千分之5.7次之，台北市減少千分之8.9較多。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，年台北市買賣移轉棟數共2.77萬棟，繼承移轉就有9,783棟，平均每三件的買賣移轉就會伴隨一件的繼承移轉，比例是其他各都的二至三倍。

台北市因為土地與房屋資產價值高，若是長輩身後留下不動產資產，繼承人也會相對積極去辦理繼承登記，加上即新北市因房價較低持續?吸台北市購屋族，使台北市近年持續成為六都中繼承與買賣比例最高的都會區。相較下，人口結構較年較的桃園市，每九件買賣移轉才有一件繼承移轉，是六都中繼承與買賣比例最低。

曾敬德表示，不過等房子取代買房這件事可能沒那麼簡單，首先繼承人年紀以5、60歲以上的民眾最常見，其次則是這個世代也是多產的世代，因此一間房子可能動輒有4、5個繼承人，若生前沒有先分配好，最後可能也是得出售變現才能平均分配。

(工商 )