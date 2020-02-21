梁佑南、花花、阿Ben上《聽媽媽的話》聊父母如何應對小孩的恐懼。她雖然常在拍戲時看到假血，但在現實生活還是無法接受傷口冒血，有次大年初一，她眼睜睜看兒子與其他小孩遊玩時不慎撞到桌角，兒子撞到後馬上噴血，她目睹兒子手摀著傷口，鮮血順著他手掌上留下時，她頓時腿軟，爬行拿衛生紙壓住兒子傷口，「整個過程我都只有上半身移動，下半身癱軟。」最後還是起身抱兒子緊急送醫，媽媽力爆表。

花花為了備食物給女兒在車上吃，出門前特別煮了小東西，她專心準備媽媽包卻忘記關火，她循著燒焦味走到廚房，發現「火已經燒到天花板」，原本想拿鍋蓋熄火，但火勢太高無法蓋上，驚動警報器，女兒嚎啕大哭，她緊張之餘提水救火，不料「水一潑更大」，驚魂未定的她說「我家差點就燒掉了」！

阿Ben之前一家五口打疫苗，怕打針的他，為了做榜樣給孩子們看，便第一個跳出來示範，咬牙裝不痛給孩子們看；有一次看電視時，螢幕上突然爬出蟑螂，他雖然內心討厭蟑螂，但他認為在小孩面前不能怕，不然會被恥笑，他靈機一動，開直播當著一千多個觀眾的面，用橡皮筋射暈蟑螂，從此成為小孩心目中的英雄！

(中時 )