桃園山腳龍聖宮謝姓男宮主，涉嫌持有製作精美、可通過小型驗鈔機的大批百元假美鈔，對外以每張400元台幣兜售，也以較低匯率方式，欺騙外勞兌換，牟取暴利，刑事局國際科循線將他跟高姓共犯逮捕，並從宮廟神轎內起獲藏放的1200張百元假美鈔，正追查上游來源。

警方調查，這批假美鈔跟去年底破獲的我國境內史上最大百元假美鈔案，由廖姓印刷廠老闆為首的集團所持百元假美鈔為同1批，但目前無法查知謝嫌持有的假美鈔是否從廖男所屬集團流出。

警方說，去年9月間，68歲謝嫌的兒子偷了其10張百元假美鈔，交付友人前往桃園縣一家外商銀行兌換，結果被發現有異，沒有兌換成功，經佈線偵查，發現這批假美鈔為謝嫌所有，謝嫌並以宮廟為掩護，對外兜售，並宣稱該批假美鈔可至東南亞地區消費。

去年11月27日，警方前往龍聖宮逮捕謝嫌，並從神轎內搜出1200張的百元假美鈔，經檢方聲押獲准。隨後，警方追查來源，又逮捕住在台中市的61歲高姓男子，雙方相互指控是百元假美鈔來源，檢方隨後將高嫌限制住居，並依偽造有價證券罪嫌移送法辦，後續會追查假鈔來源及流向。

警方說，近半年已查獲多起該批相同的百元假美鈔在外流通案件，顯示仍有部分偽鈔可能在市面流通，因此呼籲民眾勿貪小便宜兌換來路不明的外鈔或外幣，避免出國欲消費時遭當地警方發現使用假鈔，而遭拘留，若發現有人使用或兜售疑似假鈔或偽幣等違禁品，應立即向警察機關檢舉，共同維護治安。

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(中時電子報)